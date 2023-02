La Procura indaga su Redbidr per la cessione del Milan: ecco perché

La Procura di Milano sta indagando sulla recente cessione del Milan, che ha visto RedBird Capital acquisire la maggioranza delle azioni del club, grazie ad un prestito garantito da Elliott.

La trattativa tra Elliott e un fondo arabo chiamato Investcorp-MFO, che aveva offerto un’offerta cash per la società, era saltata a maggio 2021, con l’ingresso di Jerry Cardinale.

Il quotidiano Repubblica sostiene che le due offerte erano simili, entrambe per 1,2 miliardi di euro, ma che Elliott avrebbe preferito un acquirente che richiedesse un prestito piuttosto che un acquirente che non ne avesse bisogno. L’a.d. di MFO ha confermato che la loro cordata era pronta ad acquisire tutte le quote di maggioranza del Milan e a investire 300-400 milioni nel mercato successivamente.

La Procura sta indagando per fare luce sulle “zone d’ombra” che circondano questa trattativa, inclusi i dettagli e le clausole del closing con RedBird e la ripartizione delle quote azionarie. La trattativa tra Elliott e Investcorp saltò durante la due diligence, ovvero il controllo dei conti della società, a maggio 2021, dopo che il Milan aveva vinto lo scudetto dopo undici anni.

In sintesi, la Procura di Milano sta indagando sulla cessione del Milan calcio club perché ci sono alcune “zone d’ombra” che circondano questa trattativa, e per fare chiarezza sulla ripartizione delle quote azionarie e i dettagli del closing con RedBird Capital.