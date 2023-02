Cristiano Ronaldo: primo gol che salva l’Al-Nassr – Video

Cristiano Ronaldo segna il suo primo gol con l’Al-Nassr, una rete che va il pareggio contro l’Al Fateh ed il primo posto in classifica.

Cristiano Ronaldo finalmente si sveglia dal torpore e riesce a segnare un gol in Saudri Pro Legue con l’Al-Nassr. La rete del portoghese arriva su rigore e dà un un sofferto pareggio alla squadra. L’Al-Nassr ha pareggiato 2-2 con l’Al Fateh, squadra in cui è andato in rete anche un’altra vecchia conoscenza del calcio europeo come Cristian Tello.

Fino ad ora Cristiano Ronaldo non aveva mai inciso veramente in campionato, ma aveva fatto flop anche durante l’ultimo match di coppa. Questa sera, invece, è arrivato il primo gol di Cristiano Ronaldo con l’Al-Nasr. Una rete pesante, segnate su calcio di rigore, che vale il pareggio alla squadra del portoghese. Un punto importante perché permette alla squadra di Riad di restare al primo posto in classifica a 34 punti, gli stessi dell’Al-Shabab.