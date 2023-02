De Bonis tifoso Juve: “Troppi antijuventini tra istituzioni e stampa”

Nicola De Bonis voce radiofonica del mondo bianconero, a Tuttojuve ha detto: “Ci sono troppi antijuventini“.

In questi giorni la Juve sta vivendo momenti tempestosi, una squalifica di 15 punti è già stata assegnata, con il club che farà ricorso al collegio di garanzia del Coni. Ma la Juventus può ricevere altri 20 punti di penalizzazione a causa della cosiddetta manovra stipendi.

“Vicenda plusvalenze? Siamo scossi, storditi, ma dobbiamo lottare fino alla fine per cercare giustizia. Le nostre vittorie hanno sempre fatto male a chi non ama questi colori. La Juventus è il motore del calcio italiano, tra straordinari campioni che hanno dato gloria alla maglia azzurra e il contributo economico dato a tutto il movimento. In questi ultimi 12 anni il nostro club è stato un esempio di organizzazione, di sviluppo, riuscendo a tenere vivo il nostro calcio anche a livello continentale” dice De Bonis.

Poi il giornalista aggiunge: “Probabilmente dal 2018 può essere stato commesso qualche errore gestionale, ma a nessuno dobbiamo permettere di infangare i nostri meritati trionfi sul campo. Entrare nello specifico rispetto ad alcune scelte sbagliate sarebbe troppo complicato in pochi istanti, dico solo che questa volta daremo battaglia come non mai contro giudici e una parte della stampa che vuole affossarci. Troppe sciarpe al collo “Juve M…..” circolano tra le istituzioni calcistiche oltre che nelle redazioni. L’odio verso i bianconeri come ripeto da sempre è una deriva sociale, ed ha molto poco a che fare con i valori dello sport“.

Forse De Bonis dimentica che solo qualche giorno fa ben due ministri come Matteo Salvini e Andrea Abodi hanno speso importanti parole a favore dei bianconeri, sarà perché in questi giorni si vota alla regionali tra Lombardia, Lazio, Friuli-Venezia Giulia e Molise.