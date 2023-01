Cristiano Ronaldo superflop con l’Al-Nassr, il video del colpo di tacco fa il giro del web

Cristiano Ronaldo non ha cominciato bene la sua avventura all’Al-Nassr il portoghese non è ancora riuscito ad andare in gol.

Le prestazioni di Ronaldo non stanno facendo impazzire i tifosi dell’Al-Nassr. Ieri la squadra di Riad non è riuscita nemmeno a qualificarsi per la finale di Supercoppa ma ha perso 3-1 con l’Al-Ittihad di Nuno Espirito Santo.

Ancora una volta non ha inciso Cristiano Ronaldo, che non è riuscito nemmeno a trovare ancora la via del gol. Prestazione sotto tono quella giocatore portoghese che sembra non essere nemmeno in grande forma fisica.

Sta facendo il giro del web un video di Cristiano Ronaldo che tenta un dribbling durante un match con l’Al-Nassr ma viene fermato facilmente dal difensore avversario. Poi entra di nuovo in possesso del pallone ed a quel punto prova un colpo di tacco, ma ancora una volta sbaglia tutto e regala palla agli avversari.