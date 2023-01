Kvernadze altro georgiano seguito dal Napoli: gol favoloso – VIDEO

Giorgi Kvernadze è un giocatore georgiano che piace al Napoli, ha messo a segno un gol bellissimo allo Sturm Graz.

C’è un altro georgiano che è finito nel mirino della SSCN di Aurelio De Laurentiis ed è Kvernadze di proprietà della Dinamo Batumi, lo steso club di Kvicha Kvaratskhelia. Da qualche mese si parla di un interessamento del Napoli per questo giocatore che è finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli.

Ma chi è Kvernadze? È un attaccante di 19 anni dal fisico possente con 188 centimetri di altezza, che gli permettono delle ottime doti nello stacco di testa. Ma non difetta in mobilità e tecnica come dimostra il gol di Kvernadze segnato nella sfida tra Dinamo Batumi e Sturm Graz.

Kvernadze: il Napoli segue il nuovo Kvaratskhelia

Il calciatore georgiano nasce come esterno di destra, ovvero lo stesso ruolo di Kvaratskhelia. Ma all’occorrenza può giocare prima punta. Visto il fisico ed il fiuto per il gol è possibile che crescendo possa concentrarsi sul ruolo di seconda punta, o addirittura di attaccante di riferimento.

Il Napoli continua a seguirlo e per ora si gode le prestazioni del giocatore in Georgia. Il gol di Kvernadze segnato con lo Sturm Graz merita di essere visto e rivisto.