Di Lorenzo: ” Vogliamo regalare lo scudetto a Napoli. Un gesto dei compagni mi ha emozionato” – VIDEO

Giovanni Di Lorenzo, anche quest’anno, sta dimostrando di essere uno dei migliori giocatori del campionato. Il capitano del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista ai canali ufficiali della Serie A:

“Come tutti i bambini, penso che la gioia più grande sia quella di segnare gol agli avversari. Anch’io, come molti, ho iniziato come attaccante e per fortuna segnavo tanto. Da qui è nato il soprannome ‘Batigol’ in onore dell’attaccante argentino Gabriel Batistuta“.

Di Lorenzo ha continuato: “Ho sempre sognato di giocare a calcio, era la mia passione e quando sono diventato un calciatore professionista ho coronato il mio sogno. Ora sono felice per il percorso che ho fatto e mi godo i risultati raggiunti. Essere il capitano del Napoli mi riempie d’orgoglio e rappresenta una grande responsabilità. Quando il mister mi ha assegnato la fascia, sono stato felice, soprattutto per l’approvazione dei miei compagni di squadra“.

Sull’importanza del ruolo di capitano, Di Lorenzo ha detto: “È un compito importante e difficile, cerco di meritarlo ogni giorno e rappresentare al meglio lo spogliatoio”.

Riguardo al gioco del Napoli, Di Lorenzo ha detto: “Cerchiamo di non dare punti di riferimento agli avversari, spesso cambiando anche le nostre posizioni abituali”.

In merito alla corsa allo scudetto, ha detto: “Sarei falso a dire che non abbiamo una grandissima opportunità, ma lo spogliatoio sa che mancano ancora molte partite. Dobbiamo concentrarci sul lavoro e sulle cose che ci hanno portato in testa alla classifica“.

Infine, sulla prossima partita contro lo Spezia, Di Lorenzo ha detto: “Sarà una partita da non sottovalutare. All’andata abbiamo segnato solo alla fine, ma cercheremo di fare il massimo per vincere“.