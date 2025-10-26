Napoli-Inter 3-1: gol e highlights
Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il Napoli ritrova il suo Scott McTominay nel momento più delicato della stagione. L’ex Manchester United torna a brillare con una prestazione dominante e un gol da applausi contro l’Inter, che fa esplodere il “Maradona” e rilancia la squadra di Conte verso il primo posto.
Già nella sfortunata trasferta di Eindhoven, sottolinea il Corriere dello Sport, si erano viste le prime avvisaglie del suo ritorno: due reti, di testa, in mezzo a una serata da dimenticare. Contro i nerazzurri, però, McT è tornato a colpire con il piede, con un destro potente e preciso che Sommer non ha neanche sfiorato. L’azione del raddoppio è stata perfetta: contropiede iniziato proprio da lui, passaggio per Neres, apertura su Spinazzola e assist finale per il numero 39, che ha infilato la palla sotto l’incrocio. Un “golazo” che ha fatto alzare in piedi i 50mila del Maradona, evocando il ricordo della mezza rovesciata che, il 23 maggio, aprì la gara scudetto contro il Cagliari.
McTominay, scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, ha raggiunto quota 17 gol con la maglia del Napoli in poco più di una stagione: numeri impressionanti per un centrocampista che ormai agisce da vero e proprio attaccante aggiunto. Dopo 59 giorni di digiuno, il suo ritorno al gol in casa ha un sapore speciale, accolto da un boato che ha ribadito quanto sia diventato centrale nel progetto di Conte.
«Sapevamo che dovevamo reagire dopo la sconfitta in Champions League», ha dichiarato a fine gara. «È stata una bellissima partita contro una grande squadra come l’Inter. Una serata top». Un sorriso sincero, quello di McT, che ha spiegato anche un curioso retroscena: «Sul mio gol ho alzato lo sguardo, ma la luce dei riflettori mi ha accecato. Così ho deciso di tirare senza controllare».
Nella notte di Napoli, evidenzia ancora il Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese è stato il simbolo della rinascita: ha corso, recuperato palloni, guidato la squadra nei momenti di sofferenza e riacceso l’entusiasmo di un pubblico che ha ricominciato a crederci. «Spinazzola è stato grande, ma anche Anguissa, Politano, Di Lorenzo: tutti fantastici. Ora dobbiamo solo continuare a spingere e mantenere questo livello», ha concluso.
Una “serata top”, come l’ha definita lui stesso, che consacra Scott McTominay come l’MVP della nuova rinascita azzurra.