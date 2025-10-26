26 Ottobre 2025

“TORNO A FARE IL MURATORE” | Juventus in lacrime: l’erede di Cristiano Ronaldo lascia il calcio

Lorenzo Gulotta 26 Ottobre 2025
Cristiano Ronaldo

Una scelta improvvisa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il purissimo talento calcistico ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del calcio e getta nello sconforto l’ambiente bianconero. Uno dei talenti più attesi del panorama internazionale ha annunciato una decisione drastica e irrevocabile. Il giocatore, su cui la Juventus aveva investito molto, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Le sue parole sono state dirette e spiazzanti, un pugno nello stomaco per chi sognava di vederlo trionfare. “Torno a fare il muratore”, avrebbe confidato. Una scelta di vita radicale che segna un abbandono totale del calcio professionistico. Si tratta di un ritorno a un passato umile, preferito ai riflettori.

A rendere la notizia ancora più pesante è il profilo del calciatore in questione. Non si trattava di un giocatore qualunque, ma di colui che era stato universalmente designato come “l’erede di Cristiano Ronaldo”. Un’etichetta pesante, che aveva caricato su di lui aspettative enormi da parte di tifosi e addetti ai lavori.

In casa Juventus, la reazione è stata di puro sbigottimento. La dirigenza e i compagni di squadra sono increduli di fronte a un addio così improvviso. Si perde un patrimonio tecnico e calcistico non indifferente.

Dal sogno alla vita vera

La pressione di dover ricalcare le orme di una leggenda come CR7 è spesso un fardello difficile da gestire. Vivere costantemente sotto la lente d’ingrandimento, con il paragone costante, logora chiunque. L’addio di quello che doveva essere il futuro della squadra apre ora scenari tecnici imprevedibili per la società.

Il calcio perde così uno dei suoi potenziali protagonisti nel modo più inaspettato. Mentre la Juventus deve ora elaborare il lutto sportivo e ripensare le proprie strategie future, il giovane talento volta pagina.

Cristiano Ronaldo

E’ addio al calcio

Stiamo parlando di Çendrim Kameraj come riportato da Forza Juventus attraverso un tweet su X, talento svizzero che nel 2017, a soli 18 anni, sognava in grande con la maglia della Juventus. Si allenava accanto a stelle come Cristiano Ronaldo e Higuain, con un futuro da professionista che sembrava ormai scritto. Purtroppo, la sua ascesa è stata interrotta bruscamente da un grave infortunio al crociato nel 2019, che lo ha costretto a lasciare i bianconeri e a rivedere drasticamente la sua carriera.

Quel primo infortunio è stato solo l’inizio di un calvario fisico, segnato da altre due rotture del legamento crociato che lo hanno tormentato anche al rientro in Svizzera. A soli 26 anni, Kameraj è stato costretto a dire addio al calcio giocato. È diventato virale sui social mostrando il suo “dopo”, con una foto in cantiere con l’elmetto, simbolo della sua nuova vita: oggi lavora come consulente HR per un’impresa edile.

Cristiano Ronaldo

