Napoli, in amichevole senza tanti titolari. Gazzetta esalta Spalletti

Il Napoli vince in amichevole con il Bayern Monaco e secondo Gazzetta dello Sport già si vede la mano del tecnico azzurro. Il sistema di gioco resta uguale, ma i movimenti ed il modo di interpretarlo sono molto diversi. L’amichevole resta una prova importante, ovviamente non decisiva, ma vincere con il Bayern senza tanti titolari deve pur significare qualcosa. Spalletti a fine partita si è detto molto soddisfatto, pur sapendo che devono essere fatti molti passi avanti. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport:

Certo, non va dimenticato che parliamo di un’amichevole estiva, ma si può essere ottimisti perché in 15 giorni Spalletti ha dato una propria impronta di solidità alla squadra e di equilibrio nelle due fasi. Se pensiamo che mancano ancora almeno 5 titolari (il portiere, Di Lorenzo, Fabian, Lozano e Insigne) fra tre settimane al via – mercato permettendo (nel senso di uscite clamorose) – potremo vedere un Napoli realmente competitivo e ambizioso. Con Osimhen attaccante da almeno 20 gol e riferimento di gioco fondamentale.

