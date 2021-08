Gazzetta – Super Lobotka, il Napoli lo ritrova dopo un anno di mistero

Bayern Monaco-Napoli ha messo in evidenza anche le prestazioni di almeno tre calciatori su tutti. Gazzetta dello Sport si focalizza su quella di Lobotka. Il centrocampista slovacco comprato dal Napoli dal Celta Vigo, la scorsa stagione ha giocato pochissimo. Ora sembra ritrovato, sicuramente fisicamente, oltre che tatticamente e mentalmente. Spalletti ci punta molto e lui sta rispondendo bene durante il ritiro.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport nel focus dedicato al centrocampista slovacco del Napoli:

In una prestazione abbastanza armonica ha colpito Stanley Lobotka, lo slovacco che in un anno e mezzo è rimasto un mistero, visto che è stato pagato 20 milioni nel gennaio 2020: 39 presenze, 15 sole da titolare, 1345 minuti in campo e pochi segnali indimenticabili. Ma Spalletti gli ha dato le chiavi del Napoli, mostrandogli una fiducia che prima non aveva avvertito. Il tecnico toscano crede nelle qualità dell’ex centrocampista del Celta Vigo (lì lo chiamavano Lobo, lupo). Ieri contro il Bayern Monaco ha mostrato le sue capacità di verticalizzazione e anche di uomo di equilibrio in fase di non possesso, unito a un insospettabile dinamismo. Tra ’altro al ritiro di Dimaro, Lobo si è presentato in ottima forma: almeno 5 chili in meno e questo già è stato un segnale chiaro della sua intenzione di voltare pagina. Se non è un sogno di una notte di mezza estate per il Napoli diventerebbe un ottimo acquisto, seppur a scoppio ritardato.