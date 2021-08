Compleanno SSC Napoli: spunta lo striscione della Curva B

Il compleanno per i 95 anni della fondazione della SSC Napoli, viene festeggiato anche dai tifosi con uno striscione. La Curva B ha voluto dedicare un messaggio alla fondazione del club che oggi ripercorre i suoi 95 anni di storia. Un club, una maglia, quella azzurra che continua a far battere i cuori dei tifosi. Passano le generazioni, passano i calciatori, ma non passa la passione per i colori partenopei, che da sempre sono simbolo ed orgoglio dei napoletani. La maglia, quello che rappresenta, sono il fondamento stesso di questo orgoglio che i tifosi hanno voluto omaggiare con uno striscione dedicato al compleanno della SSCN.

Ecco il testo dello striscione esposto all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli: “Sempre dalla tua parte, non sarà mai Efialte… Fedele alla terra natia, Napoli unica maglia mia!“