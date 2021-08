Corriere dello Sport – “Bayern-Napoli arrivano tre segnali importantissimi per Spalletti”

Bayern Monaco-Napoli mettono in evidenza le prestazioni di Osimhen, Koulibaly e Lobotka. Il calcio d’agosto serve almeno per saggiare i calciatori, quindi se proprio non ci si vuole godere il risultato, almeno si goda delle prestazioni del calciatore. Spalletti si è detto soddisfatto, anche perché pian piano sta formando il suo Napoli. Il sistema di gioco è rimasto lo stesso ma è l’interpretazione che cambia. Osimhen diviene punto nevralgico, come lo era con Gattuso, ma viene sfruttato in modo diverso e più diretto. Lobotka si è presto (anche per esigenza) la posizione di centrale di centrocampo e ora è promosso.

Koulibaly, Osimhen e Lobotka: l’analisi

Corriere dello Sport analizza la prestazione dei due calciatori del Napoli ed in un focus scrive:

– “Il secondo segnale riguarda il felice impiego di Lobotka, dimagrito di almeno 8 chili, in un ruolo che, dai tempi di Jorginho, è rimasto praticamente vacante: il regista arretrato. Lo slovacco ha risposto con un buon senso tattico e dinamismo alla chiamata di Spalletti, prendendo in mano le redini del gioco davanti alla difesa. L’infortunio di Demme gli offre un’occasione per rilanciarsi e lui è parso in grado di coglierla. e di far valere, rispetto al centromediano tedesco, una maggiore capacità di intuire e proporre verticalizzazioni e segnali di gioco che possono valorizzare il contropiede azzurro. Koulibaly – “Il terzo segnale riguarda la serenità con cui Koulibaly è tornato padrone dell’area di rigore, e questa garanzia vale più di qualunque acquisto sul mercato. Non a caso Spalletti lo ha dichiarato insostituibile, poiché sa che il senegalese, in condizioni fisiche ottimali è adeguatamente motivato non ha rivali nel campionato italiano”.

