Napoli, Icardi resta nel mirino. Inglese al Parma. Rog libera Elmas.

Il mercato del Napoli entra nel vivo. Icardi piace ancora. Inglese torna a Parma, Rog verso Francoforte, arriva Elmas.







Ieri si è sbloccata la situazione di Roberto Inglese: va al Parma in prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, ma legato alla salvezza del club emiliano.

Per Inglese si tratta di un ritorno dopo la stagione disputata in prestito in cui ha realizzato nove gol. Nel ritiro di Dimaro Folgarida Inglese non ha mai lavorato in gruppo, ha seguito un programma personalizzato lavorando sulla condizione atletica dopo una stagione condizionata dagli infortuni.

Scrive Repubblica: Restano calde le trattative con l’Atletico Madrid per Hysaj e con l’Eintracht Francoforte in vantaggio sul Genoa e Cagliari per Marko Rog. La cessione del croato liberebbe il posto ad Elmas, il cui arrivo sembra soltanto una questione di giorni.

Il Wolverhampton è su Vinicius Morais e il Torino su Verdi.

L’alternativa a James, al momento, è un sogno: Pepé del Lilla ha le stimmate del predestinato. È un jolly offensivo che segna tanto ed è bravo anche in fase di rifinitura. L’unica controindicazione, al momento, è la valutazione di 80 milioni di euro.

Al di là delle smentite, resta nel mirino pure Mauro Icardi: gli ultimi contatti risalgono a un paio di settimane fa e in questo caso sarà decisiva la volontà dell’argentino, da sempre attratto dall’ipotesi Juventus.







Ancelotti attende notizie dall’hotel Rosatti, quartier generale del Napoli, e ieri ha concesso mezza giornata di riposo al suo gruppo. Pomeriggio libero e c’è chi ne ha approfittato – tra cui Mertens, Callejon, Zielinski e Milik – per un pranzo alla Malga Vecia sul Monte Grappa. Da oggi si ricomincia a fare sul serio. In campo e naturalmente sul mercato.