Hysaj all'Atletico Madrid, De Laurentiis abbassa le pretese

Hysaj all’Atletico Madrid. Il terzino del Napoli si avvicina ai colchoneros. De Laurentiis abbassa le pretese sotto i 20 milioni.







NAPOLI. Oggi arrivano a Dimaro Manolas e Insigne. Nessuno dei due all’amichevole del pomeriggio con il Benevento, in quanto l’arrivo in Val Di Sole è previsto per la serata. Entrambi partiranno da Roma nel pomeriggio, dopo che il difensore greco avrà sostenuto le visite mediche a Villa Stuart.

HYSAJ ALL’ATLETICO MADRID

Hysaj a Dimaro dovrebbe essere di passaggio, secondo il Corriere del Mezzogiorno, sono frequenti i contatti con l’Atletico Madrid che lo considera una risorsa importante per la fascia destra, la trattativa potrebbe avere un’accelerazione la settimana prossima.

Il Napoli ha aperto ad un possibile sconto, l’ultima offerta dell’Atletico Madrid ha raggiunto quota 15 milioni, i colchoneros dovrebbero alzarla con i bonus e De Laurentiis sembra disposto ad abbassare le pretese sotto i 20 milioni.







In uscita c’è anche Marko Rog, il Genoa è in vantaggio sul Cagliari (piace anche a Schalke 04eEintracht Francoforte). A Dimaro oggi arriveranno il nuovo acquisto Manolas che sosterrà anche le visite mediche in Trentino e il capitano Insigne.