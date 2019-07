Amichevole Napoli-Benevento. Dove vederla in tv e probabili formazioni

Amichevole Napoli-Benevento. A Dimaro primo test stagionale per gli azzurri. Diretta tv in chiaro su Sky e canale 8. Probabili formazioni e orario.







Sold out: sono andati a ruba nonostante il prezzo alto (22 euro) e l’assenza di quasi tutte le stelle azzurre i 1200 biglietti per l’amichevole Napoli-Benevento.

Carlo Ancelotti, scrive Repubblica, ritroverà infatti un suo vecchio allievo ed amico come Pippo Inzaghi, insediatosi da poco sulla panchina dei giallorossi. Ma sarà una rimpatriata pure per Cristian Maggio e Roberto Insigne, che verranno certamente accolti con tanta simpatia dai loro ex compagni e tifosi.

Amarcord a parte, però, c’è attesa anche per le prime indicazioni tecniche e tattiche, dopo 8 giorni di ritiro.

Amichevole Napoli-Benevento

L’amichevole Napoli-Benevento sarà il primo test stagionale per il gruppo di Ancelotti, che scenderà in campo oggi pomeriggio a Carciato (ore 17,30, diretta tv in chiaro su Sky) in un derby più che mai amichevole con il Benevento.

L’osservato speciale sarà Giovanni Di Lorenzo, l’unico rinforzo estivo che è già pronto per mettersi in mostra.

«Sono contento di essere in questa grande squadra. Devo dare il massimo per dimostrare di essere all’altezza», ha promesso il terzino acquistato dall’Empoli, spiegando le indicazioni ricevute dal suo allenatore. «Mi ha chiesto di difendere e di attaccare, come piace a me».

A fare da chioccia ai molti giovani (su tutti Gaetano) che prenderanno il posto dei titolari saranno Ghoulam e Callejon, aspettando i big.

Diretta tv Napoli-Benevento

L’amichevole Napoli-Benevento è in programma alle 17.30 sul campo di Carciato a Dimaro e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport. Inoltre per tutti i clienti Sky sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

La partita verrà trasmessa anche in differita su Canale 8 alle 20.40 e su Tv Luna alle 21.







Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Di Lorenzo, Chiriches, Luperto, Ghoulam; Callejon, Palmiero, Rog; Tutino, Verdi, Younes. ALL.: Ancelotti.

BENEVENTO: (4-3-1-2): Gori; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Viola, Tello; Insigne; Armenteros, Coda. ALL.: F.Inzaghi.