Napoli-Granada: speranza per Mertens, il report sulle sue condizioni

Il Napoli con il Granada in Europa League fa i conti con l’emergenza in attacco e prova a recuperare Dries Mertens.

E’ emergenza totale in attacco per il Napoli che ha Hirving Lozano fuori per infortunio, Andrea Petagna che fa differenziato e Victor Osimhen con un trauma cranico. A dirla tutta nemmeno Politano e Insigne sono nelle migliori condizioni fisiche, dato che il capitano ha dovuto fare un’infiltrazione per andare almeno in panchina nel match con l’Atalanta. In vista della sfida con il Granada, il Napoli prova a recuperare almeno Dries Mertens. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno il belga ha superato il problema alla caviglia.

Il dubbio è sulle condizioni fisiche di Mertens che non gioca una partita da 25 giorni, ovvero da quello spezzone contro il Siena. Ancora prima il belga era stato fuori per oltre due settimane a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato contro l’Inter. Insomma è difficile ipotizzare che Mertens possa giocare titolare in Napoli-Granada di Europa League, ma il belga potrebbe andare quantomeno in panchina. Ne ha bisogno Gennaro Gattuso, che con gli addii di Milik e Llorente e le assenze di Petagna e Osimhen si ritrova senza punte centrali ed in perenne emergenza.