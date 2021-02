Napoli, report allenamento: differenziato per Demme, Hysaj e Ospina. Petagna in palestra, le ultime su Osimhen e Mertens

Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento in vista della sfida di Europa League contro il Granada: ancora differenziato per Demme e Hysaj.

Gennaro Gattuso è costretto a fare la conta dei presenti al centro sportivo di Castel Volturno, dove gli infortuni sono oramai una costante. Fortunatamente ci sono buone notizie per Victor Osimhen che ha subito un trauma cranico nel match Atalanta-Napoli. Il calciatore dopo una notte in osservazione è rientrato a Napoli accompagnato dal dottor Canonico. “Il calciatore verrà valutato ulteriormente nella giornata di domani” fa sapere il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale.

Napoli: report sugli infortuni

In vista della gara di Europa League il Napoli potrebbe restare senza nessuna punta centrale. Osimhen pare non ha molte chance di essere convocato e Petagna ancora oggi ha svolto “terapie e allenamento personalizzato in palestra“. Terapie anche per Lozano, il messicano sta recuperando da un infortunio muscolare. Lavoro differenziato anche per Demme, Hysaj e Ospina che però hanno lavorato sul campo. “Mertens, rientrato dal Belgio, ha svolto il test isocinetico e lavoro personalizzato in campo e palestra. Per Dries si valuterà nei prossimi giorni il rientro in gruppo” fa sapere la SSCN. Il resto della squadra si è allenata in due gruppi: “Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, dopo una fase di riscaldamento torello e passing drill, sono stati impegnati in possesso a tema e partita a campo ridotto“.