“Osimhen non sarà convocato per Napoli-Granada in Europa League”

“Victor Osimhen non convocato per Napoli-Granada” lo annuncia calciomercato.com. Il nigeriano è reduce da un trauma cranico.

Victor Osimhen fa rientro a Napoli ma non sarà convocato per la sfida con il Granada, lo scrive il portale calciomercato.com. Il nigeriano è stato dimesso dall’ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXXIII dove ha passato una notte in osservazione, a causa del trauma cranico subito in Atalanta-Napoli. Il giocatore ha battuto violentemente la testa ed è svenuto due volte prima di arrivare in ospedale. Nonostante sia in ripresa le sue condizioni dovranno essere valutate attentamente, vista la gravità dell’infortunio subito.

Secondo quanto scrive calciomercato.com non ci sono chance per Osimhen di essere convocato per la sfida con il Granada di Europa League. Questo potrebbe dire che il Napoli giocherà praticamente senza attaccanti e con Politano e Insigne che non sono nelle migliori condizioni fisiche. Da capire se Mertens potrà giocare uno spezzone di partita, anche se il belga è reduce da un lungo infortunio e sta lavorando ancora a parte. Lavoro in palestra anche per Petagna. Insomma la penuria di attaccanti diventa sempre maggiore ed alle porte c’è una sfida delicatissima in cui segnare è fondamentale, dato che nel match di andata il Napoli ha perso per 2-0.