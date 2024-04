Napoli-Frosinone, il Maradona sold-out: Calzona cambia la difesa

Dopo il successo di Monza, il Napoli vuole riconquistare il Maradona sold-out contro il Frosinone. Calzona costretto a cambiare metà difesa.

Ultime notizie calcio Napoli – Obiettivo riconquistare il Maradona sold-out per il Napoli di Francesco Calzona, che dopo aver ritrovato la vittoria a Monza ospita alle 12:30 il Frosinone. Un’occasione da non fallire per i partenopei, che in questa stagione hanno vissuto più suicidi sportivi interni che successi davanti al proprio pubblico.

Il rendimento casalingo è infatti il tredicesimo del campionato, al pari proprio degli ospiti di giornata, mentre fuori casa gli azzurri hanno costruito gran parte della classifica che li tiene ancora in corsa per una posizione europea. Vincere diventa quindi fondamentale per dare continuità, accorciare sulle rivali e chiudere dignitosamente la stagione.

Napoli-Frosinone: Cambi obbligati per Calzona

Il tecnico dovrà fare i conti con diverse assenze nel reparto arretrato. Out lo squalificato Ngonge e gli infortunati Olivera e Juan Jesus, bloccato da un problema alla schiena negli ultimi allenamenti. Due cambi forzati in difesa dunque per Calzona, che solitamente predilige non toccare gli equilibri del reparto.

A sinistra ci sarà il rientro di Mario Rui, mentre al centro è ballottaggio tra Ostigard e Natan per affiancare Rrahmani, con il primo leggermente avanti. Confermato Di Lorenzo sulla destra. A centrocampo si va verso la riconferma del terzetto Anguissa-Lobotka-Zielinski.

Riecco Politano dal 1′ minuto

In attacco invece torna dal primo minuto Politano, favorito su Raspadori per completare il tridente offensivo con Osimhen e Kvaratskhelia. Una sfida da non fallire per il Napoli, chiamato a centrare una vittoria interna che manca ormai da troppo tempo al cospetto del pubblico del Maradona.

L’umiliazione subita in Coppa Italia contro lo stesso Frosinone (0-4) sarà un’ulteriore motivazione per i partenopei. Calzona si affida ai cambi forzati in difesa per ripartire e riconquistare finalmente il proprio fortino dopo i tanti suicidi sportivi di questa stagione.