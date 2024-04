Napoli-Frosinone, gesto importante di De Laurentiis alla vigilia della sfida

Aurelio De Laurentiis ha fatto visita a Castelvolturno per un discorso motivazionale alla squadra prima di Napoli-Frosinone. L’obiettivo è l’Europa.

Notizie calcio Napoli – Alla vigilia della delicata sfida contro il Frosinone, Aurelio De Laurentiis ha voluto caricare di persona la squadra con un discorso motivazionale a Castelvolturno. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il presidente si è recato nel centro sportivo azzurro per assistere all’allenamento e sondare gli umori in vista del rush finale di stagione.

L’Europa nel mirino

Il chiaro messaggio del patron è stato quello di non mollare la presa sull’obiettivo Europa. Napoli è infatti l’unico club italiano presente ininterrottamente nelle competizioni UEFA da 14 stagioni e De Laurentiis vuole prolungare questo record anche il prossimo anno.

La qualificazione ad una delle coppe europee rappresenta dunque “l’obiettivo minimo” da centrare per questa squadra. Parole di fuoco che il numero uno azzurro ha voluto lanciare alla truppa di Calzona per mantenerla concentrata e affamata.

Proiettato anche al futuro

Oltre a caricare la squadra per il presente, il vulcanico De Laurentiis non ha perso l’occasione per gettare uno sguardo anche al futuro del Napoli. Secondo il quotidiano partenopeo, il patron starebbe valutando diversi profili per la panchina della prossima stagione.

L’incontro prolungato con Calzona potrebbe anche non essere un semplice caso. Chissà che, in caso di clamorosa rimonta Champions, non si possa assistere ad un vero e proprio colpo di scena con la eventuale permanenza dell’attuale tecnico.

Doppio messaggio

Un doppio messaggio dunque quello lanciato da De Laurentiis in questa visita a sorpresa. Concentrazione totale sull’obiettivo minimo dell’Europa per il presente, ma anche sguardo lungo e progettualità per il futuro.

Il Napoli si prepara ad affrontare questo rush finale con la massima determinazione. L’Europa è un obiettivo minimo da non fallire per proseguire il prestigioso record degli azzurri. A caricare l’ambiente ci ha pensato di persona il numero uno del club.