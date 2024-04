Ngonge si racconta: “Napoli da brividi, mi ispiro a Neymar”

Cyril Ngonge, attaccante belga del Napoli, ha parlato delle sue prime emozioni in azzurro svelando di ispirarsi al fuoriclasse brasiliano Neymar.

Ultime notizie calcio Napoli – Cyril Ngonge si è raccontato ai canali ufficiali del Napoli, svelando le prime emozioni vissute in maglia azzurra e i suoi modelli di ispirazione. L’attaccante belga, arrivato dal Verona nella scorsa sessione di mercato, ha fatto intravedere sprazzi della sua classe nonostante un impiego fino ad ora non da titolare inamovibile con l’attuale tecnico Francesco Calzona.

“A Napoli sto bene, le prime impressioni sono state ottime – ha esordito Ngonge – Sentire i tifosi urlare il mio nome è stato da pelle d’oca, un’emozione incredibile“. Il classe ‘2000 ha poi ricordato la gioia per il gol realizzato contro l’ex squadra, prima che gli venisse tolto: “Era arrivato contro la mia ex squadra, ma poi me l’hanno annullato“.

Ngonge ha quindi svelato i suoi punti di forza: “Direi il mio istinto, non penso molto, faccio e basta”. Mentre per quanto riguarda i modelli di ispirazione, il nome fatto è stato decisamente prestigioso: “Mi ispiro a Neymar, mi piaceva molto quando ero più giovane e lo seguivo costantemente“.

L’attaccante azzurro ha infine parlato dei campionati che segue con più interesse: “Guardo molto la Premier League e l’Eredivisie olandese, perché lì ho giocato in passato“.

Parole che testimoniano la voglia di crescere e imparare di Ngonge, che seppur giovanissimo ha le idee chiare su ciò che vuole diventare. Avere come riferimento un fenomeno come Neymar la dice lunga sulle ambizioni dell’attaccante belga, pronto a diventare un idolo anche per i tifosi del Napoli.