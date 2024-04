Napoli-Frosinone, discorso Calzona alla squadra: Spunta un retroscena

Francesco Calzona ha caricato il Napoli sull’orgoglio dei campioni d’Italia per motivarli in vista della sfida col Frosinone.

Notizie calcio Napoli – Francesco Calzona sa bene come caricare il suo Napoli in vista della delicata sfida casalinga contro il Frosinone. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’allenatore ha puntato sull’orgoglio dei campioni d’Italia per motivare il gruppo azzurro.

La roboante vittoria di Monza ha riacceso le speranze europee dei partenopei, che ora vogliono dare continuità per cercare di rientrare concretamente nella corsa ad un posto nelle prossime competizioni continentali. Un obiettivo non facile, ma per il quale Calzona confida nel talento e nell’esperienza dei suoi uomini.

Napoli-Frosinone: il discorso Calzona

Il retroscena svelato dal quotidiano sportivo romano racconta di un Calzona che, per caricare la squadra, ha toccato le corde dell’orgoglio dei campioni d’Italia in carica. Un richiamo alle motivazioni e alle energie di chi meno di un anno fa viveva il momento più bello, la conquista dello scudetto.

Quell’entusiasmo sembra essersi spento in questa stagione travagliata, ma il tecnico sa che i suoi giocatori hanno tutto per riaccenderlo e provare l’assalto all’Europa. Anche perché c’è un’altra motivazione da sfruttare.

La ferita della Coppa Italia da rimarginare

Calzona infatti non ha dubbi che tra le corde da toccare ci sia anche quella della bruciante eliminazione subita in Coppa Italia proprio contro lo stesso Frosinone. Il clamoroso 0-4 subito agli ottavi poco prima di Natale rappresenta ancora una ferita aperta nell’orgoglio dei campioni d’Italia.

Ecco allora che la sfida di campionato assume i contorni di una ghiotta occasione per rimarginare quella ferita e riaffermare con orgoglio il proprio valore contro un avversario che ha saputo infliggergli una batosta difficile da metabolizzare.

Caricato da questi due potenti stimoli, il Napoli di Calzona si prepara ad affrontare il Frosinone con rinnovata convinzione. L’obiettivo Europa è ancora vivo, ma per riagguantarlo servirà tutta la fame, la determinazione e l’orgoglio dei campioni d’Italia.