Il Napoli su Everton, il presidente del Gremio conferma la trattativa ma non l’offerta. Younes in uscita. Tre club per Allan.



Il Napoli vuole Everton, stella del Gremio e nel giro della nazionale carioca. La trattativa Napoli-Everton è complicata anche per altri motivi. Il cartellino di Everton non è totalmente del Gremio, che ne possiede in verità solo il 50%.

Il restante 30% è in mano all’ex procuratore Gilmar Veloz (che ad oggi compare come investitore e non più come suo rappresentante) più un 10% da riconoscere al Cearà, l’ex club dell’attaccante.

Il Gremio spera in un esborso complessivo da almeno 30-35 milioni, consapevole di non poter incassare l’intera somma. Una situazione, questa, nella quale il Napoli vorrebbe vederci con maggior chiarezza, perché non abituato a trattare giocatori dal cartellino così frazionato.

NAPOLI-EVERTON PARLA IL PRESIDENTE DEL GREMIO

Nelle ultime ore il presidente del Gremio, Romildo Bolzan jr, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Galera. Il presidente del club brasiliano fa chiarezza sull’interesse del Napoli per Everton:

“Col Napoli ci siamo sentiti nei giorni scorsi e abbiamo dato l’ok a trattare con Everton, ma tra di loro non hanno ancora trovato un accordo. Se e quando lo troveranno, allora parleranno anche con noi”.

Il presidente del Gremio, ha poi sottolineato come alla società brasiliana non siano pervenute ancora proposte sul tavolo per il cartellino del calciatore.

“In questo momento il Napoli non ci ha prospettato alcuna cifra, ma i 25 milioni di cui si parla tanto non ci bastano. Il Gremio può pensare ad una cessione per migliorare il bilancio, ma non ci è stata recapitata nessuna offerta da valutare”.

YOUNES E ALLAN

Per quanto riguarda il mercato in uscita ci sono conferme sul possibile addio di Amin Younes, De Laurentiis vorrebbe cercare di recuperare 7-8 milioni. Ci sono degli interessamenti da parte di club olandesi e tedeschi.

Sul fronte Allan, il brasiliano ha un tacito accordo con De Laurentiis, qualora arriverà un’offerta ritenuta giusta il presidente lo farà andare senza tirare troppo il freno. Il centrocampista considera arrivate al termine la sua avventura con il Napoli. Per lui ci sono interessamenti da PSG, Everton e Juventus.