Il PSG si ritira dalla corsa a Koulibaly. Il difensore andrà in premier

Il PSG si ritira dalla corsa a Koulibaly lo riferisce le Parisien. Il quotidiano francese rivela anche la prossima destinazione del difensore del Napoli.

L’interesse delle Big d’Europa per kalidou koulibaly non è scemato Ogni estate Aurelio De Laurentiis tiene duro, blindando il gioiello difensivo. Lo scenario si ripeterà nella prossima sessione di mercato un tentativo arriverà sicuramente dal Manchester United il corteggiamento dei Red devils nei confronti del centrale senegalese ormai dura da anni. De Laurentiis non cederà facilmente e prenderà in considerazione solo proposte a tre cifre.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano francese Le Parisien, il PSG si è dritirato dalla corsa a Koulibaly. Il difensore franco-senegalese del Napoli era stato individuato come erede ideale di Thiago Silva, il cui contratto in scadenza a fine stagione non è stato ancora rinnovato. La sua valutazione è di oltre 70 milioni di euro ma se lascerà Napoli, sarà probabilmente per andare a giocare in Premier League.