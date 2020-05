De Luca batte Salvini nei sondaggi. Il governatore della Campania è al quarto posto tra i politici preferiti dagli italiani



NAPOLI. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca batte il leader della Lega Matteo Salvini. De Luca è stato il protagonista assoluto nella lotta contro al Covid, realizzando una storica inversione di ruoli, con l’ammuina al Nord e il rigore al Sud.

Secondo un sondaggio effettuato da Euromedia research per il settimanale “Diva e Donna” Vincenzo De Luca è sulla cresta dell’onda, il politico campano non è mai stato così popolare in tutta Italia come in questo ultimo periodo.

Il presidente della Regione Campania è al quarto posto tra i politici nazionali più apprezzati. La primo posto del sondaggio si pone Luca Zaia (30,5 per cento) seguito da Giuseppe Conte (28,2) e Sergio Mattarella (9). Vincenzo De Luca si piazza al quarto posto con il 6,7 e precede Matteo Salvini (5,5) e Giorgia Meloni (4,4).



Più distaccati invece Attilio Fontana (2,8), Matteo Renzi (1,2) e Giulio Gallera (0,6). La popolarità di De Luca non è sorprendente. Il governatore della Campania con i suoi modi da “sceriffo” è riuscito a contenere meglio di tutti l’emergenza Coronavirus. La Campania è la regione più popolosa dell’Italia meridionale e la prima a livello nazionale per densità di popolazione. I modi spiccioli e i monologhi di de Luca hanno fatto impazzire anche i social,

la pagina Facebook del governatore della Campania dall’inizio della pandemia ha raddoppiato il numero di follower, superando il milione. Tantissimi per un politico “regionale”. La sovraesposizione causata dal Covid ha amplificato la popolarità di De Luca. Inoltre le sue misure anti-contagio sembrano aver dato ottimi risultati alla Campania. De Luca Batte Salvini e il Covid! scusate se è poco!