Vincenzo De Luca non cade nella fake news di Lucia Annunziata. La giornalista Rai ha presentato una copertina falsa de le Parisien.

La fake News di Lucia Annunziata non sorprende De Luca. In casa Rai nelle ultime 24 ore 2 giornalisti: Enrico Varriale e Lucia Annunziata sono caduti nel tranello delle Fake News,

Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, ha conquistato il pubblico per il suo modo schietto di esprimersi ma soprattutto per aver portato la regione in prima fila tra le eccellenze nella lotta al Coronavirus.

Le misure adottate dalla Campania di De Luca , durante l’epidemia COVID-19 si sono dimostrate molto efficaci, il governatore ha portato alla ribalta l’eccellenza mondiale Cotugno e Pascale.

La Campania ha gestito benissimo l’epidemia tanto che ad oggi alcuni reparti adibiti per la cura del Covid si sono svuotati sul nostro territorio ed addirittura chiusi per assenza di pazienti.

DE LUCA E LA FAKE NEWS DI LUCIA ANNUNZIATA

Quanto accaduto in casa Rai nelle ultime 24 ore ha dell’incredibile, prima Varriale poi Lucia Annunziata sono diventati vittime delle Fake News. Negli studi di Rai 3 Vincenzo De Luca, ospite di Lucia Annunziata ha parlato della situazione Covid.

La giornalista Campana, da anni tra i nomi di punta della tv nazionale, ha mostrato al governatore una pagina de Le Parisien, che sta girando sui Social.

La pagina, descrive Vincenzo De Luca come nuovo re d’Italia. Lucia Annunziata, ha chiesto a De Luca: “Il suo ufficio stampa gliel’avrà fatta vedere“. Il governatore della Campania, ha capito immediatamente che si trattava di una Fake News, e un po’ sorpreso, ha risposto: “Lasciamo perdere la poesia e veniamo alla prosa”, continuando a parlare del suo operato nell’emergenza bypassando il grave errore della Annunziata.

“C‘è un clima di confusione in Italia, basti pensare che siamo a domenica pomeriggio e dovremmo riaprire lunedì mattina, così hanno comunicato all’Italia. Voglio chiarire che noi non apriamo lunedì mattina né i ristoranti, né i pub, né altro, per serietà“. Ha concluso De Luca a Lucia Annunziata.

LE PAROLE DI DE LUCA SULLA COPERTINA DE LE PARISIEN

È diventata virale l’immagine della prima pagina de Le Parisien dedicata a Vincenzo De Luca. Anche la giornalista di Lucia Annunziata ha mostrato il fotomontaggio proprio al governatore nel corso della puntata di oggi, domenica 17 maggio, di Mezz’ora in più, in onda su Rai 3.