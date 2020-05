Mertens vuole vincere, la risposta di De Laurentiis è da applausi

Mertens prossimo al rinnovo con il Napoli. Spunta un retroscena nell’incontro di Marzo con de Laurentiis: “Presidente voglio vincere”.

Dries Mertens è vicino al rinnovo con il Napoli. Il belga è molto legato alla città, ad amici avrebbe confidato di voler restare a vivere a Napoli anche quando smetterà con il calcio. Mentre il sindaco De Magistris prepara la cittadinanza onoraria, l’edizione odierna del Corriere dello sport, rivela un curioso retroscena legato all’incontro di Marzo all’Hotel Vesuvio tra Mertens e De Laurentiis:

“Ci vediamo al Vesuvio”, disse il presidente azzurro. Non è stata una questione di soldi, anche se Mertens ha riflettuto. “Presidente, io voglio vincere”. Risposta sorridente: “E perché secondo te io voglio perdere….?”.

Mertens e De Laurentiis si sono lasciati stringendosi la mano, come fosse stato stretto un patto, il resto l’ha fatto il distanziamento sociale e l’irruzione di Inter e Chelsea, che hanno provato a forzare una volontà ormai radicata.

Decisiva la mediazione di Rino Gattuso, che ha spinto perché il club facesse un ulteriore passo in avanti per accontentare un attaccante ritenuto troppo importante nell’economia del progetto.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma ufficiale con il Napoli fino al 2022. I tifosi azzurri sono entusiasti che il calciatore abbia scelto di restare in maglia azzurra anche per i prossimi anni. Dries vuole essere ancora protagonista all’ombra del Vesuvio.