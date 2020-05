La serie A riparte. La FIGC ha previsto che il campionato italiano si colluderà il 20 agosto. Novità play off e sul calciomercato.

La serie A riparte. In piena fase 2 anche la ripartenza del massimo campionato italiano sembra ormai solo questione di poche settimane. L’ultima parola, ovviamente, spetterà comunque al Governo.

Il consiglio federale della Figc ha stabilito una nuova proroga per la stagione 2019/2020: le competizioni potranno andare avanti fino al 31 agosto, i campionati professionistici dovranno concludersi entro il 20 agosto. In caso di “nuova sospensione” per l’emergenza coronavirus il consiglio Figc rimodulerà il format dei campionati con “brevi fasi di play-off e play-out”; se invece ci sarà un’interruzione definitiva, “la classifica sarà definita applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e/o del diverso numero di gare disputate dai club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni”.

In serie A ad esempio non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite, ci sono ancora quattro gare da recuperare. Si terrebbe conto quindi della media punti come “coefficienti correttivi”. I play-off potrebbero essere a quattro, con gara secca (in tutto tre partite). Sarebbero salve così le squadre che vanno in Champions. Più complesso per i playout. Si potrebbe fare uno spareggio salvezza fra la 19a e la 18a (l’ultima della classifica andrebbe direttamente in B). Oppure in B le ultime due e spareggio fra 17a e 18a . Nessuna decisione al momento per il campionato di calcio femminile, ma ci sono tanti problemi.

LA SERIE A RIPARTE

Il primo interrogativo, il più importante, era quello relativo alla ripartenza dei campionati. Dopo la posizione netta assunta all’unanimità dalla Lega Serie A, è arrivata anche la conferma della FIGC. “La FIGC ha espresso la volontà di riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche”, si legge infatti nella nota. Il che significa che, oltre alla Serie A, anche la Serie B (che si era dichiarata favorevole alla ripartenza) e la Serie C (che invece si era dichiarata contraria) torneranno in campo”.

Ovviamente il volere della FIGC, per diventare operativo, necessita dell’ok del Comitato Tecnico Scientifico e, di conseguenza, di quello del Governo. A tal proposito sarà decisiva la riunione in programma giovedì 28 maggio, in occasione della quale sarà deciso se e quando i campionati ripartiranno, in relazione all’emergenza sanitaria e al protocollo di sicurezza del quale si è tanto discusso in queste settimane.

SERIE A: QUANDO SI TORNERA’ IN CAMPO?

Sulla data del ritorno in campo rimangono ancora dei dubbi: la Serie A aveva programmato la ripartenza per il weekend 13-14 giugno, ma non è da escludere lo slittamento di una settimana, anche in virtù del Decreto che, di fatto, blocca ogni manifestazione sportiva fino al 15 giugno. Resta comunque viva l’eventualità che la Federazione possa chiedere una deroga ed ottenere l’ok per giocare nel weekend tra il 13 e il 14 giugno.

QUANDO INIZIERA’ LA PROSSIMA STAGIONE?

La stagione 2020-2021, conseguentemente, prenderà il via il 1° settembre, vale a dire il giorno successivo alla conclusione della precedente, esattamente come avvenuto fin qui ogni 1° luglio. Probabilmente, ma qui siamo ancora nel campo delle ipotesi, il calciomercato sarà aperto sin da subito e il prossimo campionato di Serie A comincerà a metà ottobre. Non prima. Ma c’è da tenere in considerazione anche il fatto che, a giugno, si disputeranno gli Europei.

CALCIOMERCATO

La FIGC, nelle more della definizione dei nuovi termini di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, che saranno stabiliti prossimamente, ha deliberato i termini di deposito dei contratti preliminari: dal 1 giugno al 31 agosto.