Napoli, Gattuso verso l'addio. Gattuso prova a mediare

Callejon vicino all’addio al Napoli. Lo spagnolo avvilito dal silenzio. Gattuso prova la mediazione con la società.



Callejon insieme a Mertens ha scritto la storia del Napoli negli ultimi anni. L’esterno spagnolo è stato uno dei migliori giocatori di sempre nella storia azzurra.

Instancabile e insostituibile, il pupillo di Mourinho è vicino a lasciare la maglia azzurra. Se per Mertens il patron, De Laurentiis, ha fatto uno sforzo, per Callejon le porte del Calcio Napoli sembrano chiuse.

Rino Gattuso, è uno degli artifici della mediazione che ha portato al rinnovo di Mertens, vorrebbe tenere Callejon. L’ex Milan vorrebbe che lo spagnolo restasse a Napoli.



Secondo quanto riporta l’edizione Odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Presto potrebbe esserci un confronto tra l’agente di Callejon e il club azzurro, nonostante ci siano alcuni club sulle tracce dell’ex Real Madrid.

Valencia e Siviglia in passato hanno rivelato il proprio interesse ma non sono arrivate proposte concrete per Callejon che in maglia azzurra ha realizzato 80 gol e 77 assist, è tutto fermo in attesa della ripartenza del mondo del pallone.

Lo scenario dell’addio nel silenzio del San Paolo a porte chiuse mette tristezza a Callejon in attesa di conoscere il suo destino. L’acquisto di Politano è un indizio di un graduale addio ma il finale di questa storia non è stato ancora scritto“.