Il Napoli dimentica Higuain nella classica dei top 11 argentini in maglia azzurra. I tifosi Juventini attaccano con il solito qualunquismo dimenticando alcuni dati.



Il calcio Napoli ha stilato la top 11 argentina di tutti i tempi: “Con questa squadra andiamo a vincere su ogni campo! Buona festa della patria a tutti gli argentini!”

Diciamolo immediatamente il Napoli ha commesso un grave errore a non inserire Gonzalo Higuain nella top 11 dei migliori argentini che hanno vestito la maglia azzurra. Nella classifica stilata dalla società azzurra ci sono meteore come Josè Sosa e addirittura Pineda. Va bene il rancore e il fatto che Maradona vincerebbe pure con “guallarito” in squadra,ma escludere il Pipita è stata una grande gaffe.Aldilà del tradimento, che nessuno di noi gli perdonerà mai, il Pipita è stato un top player di cui vantarsi per sempre. Per non parlare di Omar Sivori, ebbene si, manca anche lui, ma ci sono Andujar, Datolo e Pampa Sosa.



Sul mancato inserimento di Gonzalo Higuain nella Top 11 Argentina, stilata dal calcio Napoli, il giornalista di Areanapoli e radioAmore, Luca Cirillo ha scritto:

HIGUAIN FUORI DALLA TOP 11 DEGLI ARGENTINI STILATA DAL CALCIO NAPOLI

“Tra i tifosi del Napoli, in queste ore, è vivo il dibattito sulla decisione del club partenopeo di non inserire Gonzalo Higuain nella top 11. Ecco quanto scritto dalla società azzurra. Nella formazione, in cui si vedono tra gli altri i modesti Datolo, Pineda e Jose Sosa, manca El Pipita. Ed è un grave errore visto che il centravanti ex Real Madrid in maglia azzurra ha realizzato ben 91 reti, di cui 36 nella stagione con Maurizio Sarri. Un record per la Serie A di tutti i tempi con il Napoli che accarezzò il sogno scudetto. Quella del Napoli è una chiara provocazione, non c’è dubbio. Una provocazione che andava evitata con grande classe e superiorità. Dribblando la voglia di assecondare infantili istinti di ripicca nei confronti di un calciatore che, per quanto abbia potuto sbagliare tempi e modi lasciando Napoli per sposare la Vecchia Signora, ha regalato grandi emozioni vincendo anche due trofei: Coppa Italia e Supercoppa italiana“.

Cirillo sul mancato inserimento di Higuain nella top 11 argentina stilata dal Napoli ha poi aggiunto: “Il Napoli, inoltre, lo ha comprato a 36 milioni (40 con i bonus) e lo ha rivenduto a 91 proprio alla Juventus (che negò l’evidenza con Marotta fino a pochi giorni prima con Higuain che sostenne anche le visite mediche di nascosto: che stile!): 91, signori, una cifra record per la storia del club partenopeo che sta ad indicare tutto il valore oggettivo dell’attaccante nato nel River Plate. Il Napoli ha sbagliato, non c’è dubbio (del resto mancano anche Sivori e Pesaola)“.



GLI ATTACCHI AL NAPOLI DEL MONDO JUVENTINO

“Il sito juventino ilbianconero.com, continua Cirillo, da quale pulpito pensa di dare lezioni? Tale portale non ha nessun titolo per dare lezioni – piuttosto dozzinali e all’insegna del qualunquismo – al Napoli: commentare con “la solita brutta figura” la scelta della società azzurra di non inserire Higuain, evidenzia poca memoria. Lo stesso Higuain, qualche tempo fa, dichiarò: «Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo mi dissero di avere voluto fare un salto di qualità e che pertanto mi stavano cercando una nuova sistemazione. Non mi hanno chiesto di andarmene, mi hanno cacciato a pedate». Dichiarazioni a Marca riportate dal quotidiano Il giornale. E non stiamo qui ad elencare tutte le brutte figure della Juventus, non ultima il mancato omaggio a Gigi Simoni, signore del calcio morto in questi giorni all’età di 81 anni.

Come scrive Angelo Forgione, giornalista e scrittore, “Un po’ tutta la Serie A ha salutato Gigi Simoni dai social ufficiali. Purtroppo, tra le top 5 del nostro calcio, mancano all’appello Juventus (eppure Gigi è stato bianconero nel ’67-’68) e Roma. E qualcuno ancor sbandiera un certo stile”. Il sito ilbianconero.com bene farebbe a commentare le solite brutte figure della Juventus più che attaccare con faciloneria gli altri club. Proprio su Higuain il mondo Juventus farebbe bene ad evitare commenti“.