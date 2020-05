Gazzetta – Napoli su Boga, contatti già avviati col Sassuolo: le ultime

Irrompe Jeremie Boga nel calciomercato del Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis vuole anticipare tutti nella corsa al calciatore del Sassuolo.

Il Napoli è una delle squadre più interessate a Jeremie Boga, lo scrive Gazzetta dello Sport parlando di un contatto con il Sassuolo avvenuto più di un mese. In quella circostanza le parti decisero di aggiornarsi alla ripresa delle attività. Ora che siamo vicini al ritorno in campo, l’interesse per Boga continua ad essere costante. La SSCN cerca un calciatore per sostituire il sicuro partente Callejon.

Boga è no di questi calciatori, anche se ha caratteristiche non proprio uguali allo spagnolo. L’attaccante del Sassuolo resta però un prezzo pregiato del calciomercato di fine stagione, dato che il francese si sta mettendo in evidenza con la maglia neroverde. In questa stagione il giocatore ha messo a segno 8 gol oltre a 4 assist, giocando complessivamente 1960 minuti.

Boga al Napoli: ultime notizie

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport ci sono delle novità per il calciomercato del Napoli che sta pressando il Sassuolo per Boga. Gli azzurri, infatti, dovranno trattare direttamente con la società emiliana dato che il Chelsea ha fatto sapere di non voler esercitare l’opzione di recompra. Una mossa inaspettata quella del club inglese che avrebbe potuto prendere il calciatore a circa 15 milioni di euro, senta intavolare alcuna trattativa.

A questo punto il Napoli si trova in una posizione di vantaggio, avendo preso contatti con Sassuolo già da tempo. La trattativa resta comunque complicata dato che si parte da una valutazione minima di 20 milioni euro. La società di Aurelio De Laurentiis sta cercando di velocizzare i tempi per evitare che intorno al calciatore si scateni una vera e propria asta. Una probabilità che resta attuale, dato che Boga ha fatto vedere delle buone cose fino a quando il campionato non è stato bloccato.