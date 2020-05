Marek Hamsik ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, l’ex capitano del Napoli è convinto che gli azzurri possano dire la loro in Champions.

In Italia non è ancora certo ma il calcio professionistico è quasi pronto a scendere in campo. Tra un paio di giorni si potrebbe avere l’ufficialità, dato che il ministro dello Sport Spadafora dovrebbe finalmente dare una risposta definitiva sulla ripresa del campionato. Marek Hamsik al Corriere dello Sport, dice: “Spero che la Serie A riparta, credo ancora nel Napoli in Champions“. Gli azzurri sono agli ottavi di finale di Champions League ed hanno pareggiato la gara di andata al San Paolo col Barcellona, terminata 1-1. Il club partenopeo deve affrontare la sfida di ritorno in Spagna, ma in quali condizioni sarà giocata non è ancora chiaro. Resta comunque il supporto dell’ex capitano che ha continuato a seguire i suoi ex compagni anche dalla Cina, dove si è trasferito dopo aver detto addio al Napoli, anche se quella maglia azzurra la porta sempre stampata nel cuore.