Champions si riparte, Barcellona-Napoli: ecco la data

Si torna a giocare anche in Champions League la data di Barcellona-Napoli è il 7 o 8 agosto quando ricominceranno gli ottavi della competizione europea.

La musichetta della Champions League ritornerà a inebriare il cuore degli sportivi di tutta Europa e del mondo. Secondo Gazzetta dello Sport la ripartenza della massima competizione europea per club è in programma il 6 agosto. La data di Barcellona-Napoli è fissata tra il 7 o 8 agosto, ovvero quando le squadre scenderanno ufficialmente in campo. La Finale di Champions è fissata per il giorno 29 ad Instanbul. Un percorso ancora lungo che vede il Napoli in corsa in questa competizione, così come in Coppa Italia dove c’è da disputare la Semifinale di ritorno con l’Inter. In Champions il Napoli ripartirà dall’1-1 dello stadio San Paolo. In quell’occasione fu Mertens a portare in vantaggio gli azzurri, poi agganciati grazie ad un gol di Griezmann. Il Napoli giocò quella partita a viso aperto, senza timori e così vorrebbe giocare anche il ritorno al Camp Nou.

Data Barcellona-Napoli. Riparte anche l’Europa League

Con la ripresa della Champions League ci sarà anche la ripartenza dell’Europa League che vede Inter e Roma dover affrontare rispettivamente Getafe e Siviglia. In questo caso non sa ancora se i match verranno giocati in gara unica il 6 agosto, oppure se si recupererà anche la gara di andata.

Intanto con la data di Barcellona-Napoli di Champions League, si comincia a respirare di nuovo profumo di calcio, almeno a livello europeo. Tanti campionati, come la Bundesliga (comincia già sabato ndr) e la Premier hanno hanno deciso di tornare in campo. In Serie A regna, invece, ancora la massima incertezza. La Lega ha dato il via libera alla ripartenza il 13 giugno, ma dal governo non è arrivata ancora nessuna indicazione ufficiale. Qualcosa potrebbe cambiare la prossima settimana, ma il rigidissimo protocollo sanitario rischia di far fermare di nuovo il campionato al primo nuovo contagiato.