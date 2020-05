Gazzetta – Meret non è sicuro di restare, il Napoli ha già il sostituto

Alex Meret ed il Napoli un rapporto che potrebbe terminare a fine stagione. Il portiere non è sicuro di restare, il club sonda il calciomercato.

Da quella primissima parata con infortunio si era intuito che la permanenza di Alex Meret a Napoli non sarebbe stata semplicissima. Dal 2018 a Napoli il portiere ex Spal ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico di troppo, ma ha anche dimostrato di avere un immenso talento. Talmente grande da poter avere dei margini di crescita enormi. Taciturno e riservato è entrato nei cuori dei tifosi del Napoli proprio per le sue grandi qualità.

Con l’arrivo di Gattuso il portiere ha perso la titolarità tra i pali. Il tecnico calabrese ha puntato spesso su Ospina, innestando così un dualismo anche se tra i due giocatori c’è grande stima. Guardando al futuro, però, Meret non è più sicuro di voler restare a Napoli anche perché nel 2021 ci saranno gli Europei e lui non vuole perderli.

Meret via da Napoli: ecco il sostituto

Al momento lo scenario intorno ad Alex Meret non è molto semplice da decifrare. Secondo quanto rivela Gazzetta dello Sport il suo futuro è in bilico tanto che il Napoli ha già trovato il sostituto. L’idea è di puntare su Luigi Sepe, attuale portiere del Parma. Sepe, napoletano di nascita, non ha mai avuto una vera possibilità di dimostrare le sue qualità con la maglia di cui è innamorato. Ora questa possibilità si potrebbe presentare qualora Meret dovesse andare via a fine stagione.