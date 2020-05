Napoli-Mertens: sensazioni negative, ecco lo scenario

Dries Mertens sempre più lontano da Napoli, lo riferisce Sky Sport che parla di sensazioni negative in casa Napoli per il rinnovo del belga.

E’ l’incertezza a farla da padrone in casa Napoli per quanto riguarda il rinnovo di Dries Mertens. La chiacchierata tra De Laurentiis ed il belga di marzo scorso resta lontanissima, così come la stretta di mano scambiata in quella circostanza. Lo scenario si è completamente capovolto. Secondo quanto riferisce Sky Sport il Napoli ha messo sul pitto un accordo biennale da 10 milioni di euro più i bonus. Mertens, però sta tentennando. In questo momento ci sono sensazioni positive in casa Napoli, soprattutto anche per il pressing di Inter e Chelsea che stanno facendo una corte spietata al calciatore. Una speranza resta sempre quella legata alla volontà del giocatore di restare in maglia azzurra, anche se la mancata intesa sulla questione multe non facilita assolutamente questa situazione.