De Laurentiis congela tre stipendi. Un gruppo di giocatori contrari, molto difficile che si arrivi ad un accordo collettivo.

“Aurelio De Laurentiis ha congelato gli stipendi di marzo e aprile e, probabilmente, farà la stessa cosa anche per quello del mese in corso.

Diversi giocatori non sono d’accordo sugli eventuali tagli. Un gruppetto di giocatori non è disposto a vedersi ridotti i compensi.

Si tratta di coloro che hanno il contratto in scadenza e di qualcuno che non ha ancora rinnovato. Mertens e Callejon, per esempio, andranno via a fine stagione e potrebbero non accettare le condizioni imposte dalla società.

Oppure Milik, che pare interessato a vivere altrove il suo futuro, tant’è che non ha ancora rinnovato il suo accordo in scadenza a giugno 2021. Ancora, Koulibaly e Allan, anche loro possibili partenti.

Aurelio De Laurentiis sulla questione stipendi, ha le idee abbastanza chiare: Se il Governo imponesse lo stop definitivo, allora si proverà ad aprire un tavolo per la trattativa. Si tenterà di non arrivare ad un braccio di ferro tra dirigenza e giocatori, di discutere senza tensioni e di trovare una soluzione che possa soddisfare entrambi. E’ da escludere un accordo collettivo.

Insomma, la situazione non sarà facile da gestire. Intanto, i giocatori sarebbero contrariati dall’ipotesi di dover trascorrere i 15 giorni di ritiro nell’hotel adiacente il centro sportivo, dove abitualmente trascorrono la vigilia delle partite e dove sarebbero costretti a vivere la quarantena nel caso si dovesse verificare una positività al Covid 19“.