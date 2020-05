Tuttosport – Mertens all’Inter, spunta un nuovo indizio. Addio vicino

Dries Mertens sempre più vicino all’Inter. Secondo quanto rivela Tuttosport il calciatore starebbe già cercando casa a Milano.

Il calciomercato del Napoli gira anche intorno a Dries Mertens. La decisione di rinnovare il contratto o di perdere il calciatore determinerà le scelte future del club azzurro. In caso di addio del belga la SSCN dovrà puntare su un attaccante che possa dare immediatamente delle sicurezze, dato che Milik pure è in partenza. Mertens, infatti, può garantire gol e qualità, Milik era già ambientato in squadra e comunque ha dimostrato qualità, nonostante i tanti problemi fisici.

Secondo quanto rivela Tuttosport Mertens è sempre più vicino all’Inter tanto da aver chiesto informazioni a Lukaku su una sistemazione. Il belga sta cercando casa a Milano, dato che non ha ancora trovato l’accordo per apporre la firma sul biennale a 5 milioni di euro a stagione più bonus proposto da De Laurentiis.

Mertens-Inter: il mistero della casa

Le qualità del belga non sono passate inosservate in questi ultimi anni e riuscire a prendere un calciatore così a parametro zero fa gola a tutti. Ecco perché anche il Chelsea sta facendo di tutto per convincere Mertens a trasferirsi in Inghilterra. L’offerta dei blues è molto importante e Mertens ci sta pensando, anche perché nella sua testa dà ancora priorità alla squadra partenopea. Nonostante tutto l’accordo con il club non arriva, per problemi legati anche alle multe post ammutinamento.

Intanto l’Inter si fa sempre più sotto per Mertens, tanto che il calciatore, secondo quanto scrive Tuttosport, ha già dato mandato ad un agente per la ricerca di un’abitazione. Questo sarebbe sicuramente un segnale importante della volontà del belga di trasferirsi a Milano dovrebbe potrebbe ritrovare il compagno di Nazionale Lukaku. In maglia nerazzurra Mertens dovrebbe sostituire Lautaro Martinez, oramai già promesso sposo del Barcellona che a sua volta cerca una punta giovane e di talento.