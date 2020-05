Serie A: c’è la data per la ripresa. Tour de force tra campionato e coppe

La Lega di Serie A ha trovato l’intesa per la ripartenza, la data è quella del 13 giugno votata a larga maggioranza. Ora la palla passa al governo.

Si riparte, o almeno la Lega di Serie A vuole ripartire. Durante l’incontro i videoconferenza a larga maggioranza è stata votata la data per la ripresa della Serie A: il 13 giugno si torna in campo, oppure in alternativa c’è il 20 giugno. Ora bisogna attendere l’ok del governo per dare il via libera alla ripartenza del massimo campionato italiano. Sulla questione il ministro Vincenzo Spadafora è stato chiaro, tutto sarà deciso dal team di tecnici e scienziati. Al momento uno dei problemi maggiori è quello legato al blocco totale di una squadra qualora fosse trovato un solo positivo nel team. Una questione delicata, dato che bloccare un’intera squadra significherebbe bloccare di nuovo il campionato, come sottolineato anche da Castellacci.

Ripresa Serie A: il calendario

Durante l’incontro dei rappresentanti della Lega di Serie A si parlato anche del calendario. Qualora si ricominciasse a giocare allora i giocatori saranno sottoposti ad un vero e proprio tour de force. Con l’attuale bozza di calendario le squadre dovrebbero giocare ogni 3-4 giorni, fino alla conclusione prevista per il 2 agosto. L’unica pausa sarebbe legata ai match di Coppa Italia (semifinale e finale) da disputare il 1° e 22 luglio. Il Napoli in questo caso è chiamato ancora in causa, dato che deve giocare il match di ritorno di Semifinale contro l’Inter.

A questo bisogna aggiungere anche le Coppe Europee. La Uefa non ha ancora stilato un calendario, ma con l’avvio della Bundesliga e con la Premier pronta a tornare in campo è chiaro che qualcosa si muoverà anche in Europa. Il Napoli di Gattuso deve giocare ancora il match di ritorno a Barcellona e quindi dovrà prevedere almeno un’altra partita nel calendario già fitto di impegni.