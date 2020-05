Napoli, tutto su Meret proposto il rinnovo al portiere

La SSCN vuole prolungare il contratto di Alex Meret, secondo Gazzetta dello Sport la società intenzionata a puntare sul giovane portiere.

Qualche infortunio di troppo ma anche tanta qualità. Il duello con Ospina ha minato qualche certezza di Meret, ma non quelle della società ancora intenzionata a puntare forte sul giovane portiere ex Spal. Non è un caso che Aurelio De Laurentiis abbia deciso di investire 25 milioni di euro per portarlo al Napoli. Le qualità di Meret sono innegabili, lo ha fatto vedere più volte. Deve maturare esperienza, magari migliorare con i piedi, ma a livello atletico ha già grandissime risorse. Insomma Meret può essere il portiere del presente e del futuro per il Napoli.

Ecco perché secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport la società azzurra ha proposto il prolungamento di contratto al calciatore. Un attestato di stima non da poco, dato che Gattuso sembra avergli preferito Ospina, ma continua a tenere in seria considerazione Meret. “Il Napoli da tempo ha chiesto al manager di Meret, Pastorello, di allungare il vincolo in scadenza nel 2023, chiaro segno di fiducia da parte del d.s. Giuntoli, ma si è preferito rinviare il tutto al dopo pandemia e fine torneo, anche se il club si dice pronto da subito”, scrive Gazzetta.