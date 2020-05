Per il compleanno di De Laurentiis arrivano gli auguri di Vincenzo De Luca. Parole di stima dal governatore della Campania al patron del Napoli.

Auguri speciali per il compleanno di Aurelio De Laurentiis, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha pubblicato un video messaggio completamente dedicato al presidente della Ssc Napoli.

De Luca, uno dei veri protagonisti della scena nazionale ai tempi della pandemia, ha voluto celebrare pubblicamente i 71 anni di Aurelio De Laurentiis.

«Caro Aurelio, mi dicono che fai gli anni. Il primo pensiero che mi viene in mente è: quanto mi sei costato, quanto mi sei costato. Ma ne valeva la pena, abbiamo fatto uno stadio San Paolo bellissimo poi eventi sportivi e internazionali che hanno rilanciato l’immagine di Napoli e della Campania.

A te i miei migliori auguri per altri duecento anni. Siamo gemellati, siamo dello stesso anno e fa bene anche a me. Tanti auguri a te e alla tua squadra. Auguri a te come uomo. Sei uno dei pochi uomini liberi di questo paese, perfino esageratamente libero. Ma è bello trovare qualcuno che non misura le parole prima di pronunciarle.

Che non si preoccupa di essere sempre politicamente corretto e dice anche qualche parolaccia. Fa bene, fa bene per comunicare meglio. Con grande affetto e amicizia ricordo un tuo gesto nei miei confronti di qualche mese fa: non lo dimenticherò mai. Ti auguro il meglio».

IL MESSAGGIO DI AUGURI PER IL COMPLEANNO DI DE LAURENTIIS

Ecco il messaggio del Governatore De Luca per il compleanno del patron del calcio Napoli.