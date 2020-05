Marchisio odia il Napoli ma non i Napoletani. Lo scrittore Angelo Forgione commenta le parole dell’ex centrocampista della Juventus.

NAPOLI. Stanno suscitando molte polemiche sui social, le parole di Claudio Marchisio sul Napoli. L’ex centrocampista della Juventus ai microfoni di radio 24 ha risposto all’ex compagno di squadra e nazionale Giorgio Chiellini, che nella sua autobiografia ha detto di odiare l’Inter, rispondendo in maniera lapidaria: ”

“Ora mi tocca fare lo juventino e dire che anche dall’altra parte è così. Mi è capitato con il Napoli perché ci dividevamo il primato. Qualche giornalista ha scritto che io odiavo i napoletani e non è assolutamente così”.

Parole che non sono piaciute ai Napoletani che sui social hanno creato una vera e propria protesta nei confronti del giocatore dello Zenit.

Marchisio non è la prima volta che esprime odio calcistico nei confronti del Napoli, come ha sottolineato lo scrittore Angelo Forgione in un post sulla propria pagina Facebook.

Forgione ricorda le Grandi polemiche e botta e risposta tra Napoli e Juventus a causa delle parole di Claudio Marchisio rilasciate al magazine “Style” del “Corriere della Sera”.

MARCHISIO CONTRO IL NAPOLI NON CONTRO I NAPOLETANI

«Un calciatore che mi suscita particolari antipatie? Non qualcuno in particolare, ma una intera squadra: il Napoli. Dopo le finali ruvide di Coppa Italia e Supercoppa. Quando me li trovo di fronte scatta qualcosa». Parole del centrocampista della Juventus.

Tranquilli, spiega Forgione, non è l’Amandola bis; qui la puzza dei napoletani non c’entra. È solo sana rivalità sportiva, ampiamente ricambiata. È l’orgoglio di un torinese doc e juventino dop (rigorosamente protetto) che ancora non ha digerito la sconfitta di Coppa Italia dello scorso Maggio e la maniera con cui la sua squadra ha vinto la rivincita a Pechino.

Uno sfogo che va anzi letto con grande orgoglio dai napoletani, senza alcun risentimento, firmato da un piemontese che di Napoli non nutre “antipatia” solo per la squadra di calcio.

Alla vigilia dello scorso Juventus-Napoli (2-0), il nostro dichiarò alla stampa che «non c’è nulla di più bello che svegliarsi a Napoli, aprire la finestra e affacciarsi sul Golfo… In ogni stagione!».

La sottrazione di trofei sul campo, le rivincite avvelenate da evidenti favori arbitrali, la disponibilità in rosa di giocatori desiderati. Questo è evidentemente il Napoli per Marchisio.

E la stima, nello sport, si esprime con le forti rivalità. È appagante che lo juventino non pensi a Milan e Inter, bensì al Napoli. Che gli azzurri siano sempre più antipatici! Come Juventus, Milan e Inter».

VIDEO: Il commento di Forgione alle parole di Marchisio contro il Napoli