Inter-Mertens tutto falso, Enrico Fedele, ex procuratore di Cannavaro smentisce la trattativa di mercato e racconta un retroscena su Gattuso.

NAPOLI. Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci di un possibile passaggio di Dries Mertens all’Inter. Da Milano sono convinti della buona riuscita dell’affare. Mertens secondo i rumors starebbe per legarsi alla società nerazzurra con un biennale da 6 milioni di euro netti l’anno più bonus. cifra lontana dai 4,5 messi sul piatto da Aurelio De Laurentiis.

C’è però chi non crede alla buona riuscita della trattativa, come l’ex procuratore dei fratelli Cannavaro, Enrico Fedele. L’ex agente ai microfoni della trasmissione “Il bello del calcio” ha dichiarato:

“Ho una clamorosa notizia su Dries Mertens. Non è assolutamente vero che il belga andrà all’Inter, che ci sia stato già uno scambio di documenti tra il club nerazzurro e l’agente del calciatore. Tutto falso. Mertens non ha ancora trovato l’accordo con la compagine allenata da Antonio Conte“.

Enrico Fedele, sul passaggio di Mertens all’Inter, nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio ha poi aggiunto: “Gennaro Gattuso ha fatto una richiesta a De Laurentiis. Lo ha pregato così: ‘Presidente, dammi anche 100, 200.000 euro in meno sul contratto, ma non vendermi Dries Mertens‘. Quella di Gattuso è stata una supplica. De Laurentiis vuole accontentare il suo allenatore. Non è detto che il belga vada via da Napoli…”.