Corriere – Mertens-Lukaku, super attacco per l’Inter. Addio al Napoli vicino

Calciomercato Napoli con Mertens pronto a formare in nerazzurro la coppia con Lukaku. Secondo Corriere dello Sport oramai le parti sono molto vicine.

Fantasia, tecnica, potenza e fiuto del gol così sarebbe mixata la coppia gol della futura Inter di Conte. Con Lukaku e Mertens i nerazzurri andrebbero a ricreare la coppia gol che con la nazionale ha messo a referto 70 reti. Insomma una coppia di tutto rispetto che fa già tremare le avversarie. Secondo Corriere dello Sport l’Inter deve “guardarsi da estremi tentativi di Napoli – che potrebbe tornare alla carica per un rinnovo – e Chelsea, ma si è molto portata avanti per Mertens. Ci sono dettagli da sistemare con l’entourage dell’attaccante, per convolare a nozze. L’Inter è in netto vantaggio, chiaro che con Lukaku in squadra avrebbe argomenti convincenti“. La società partenopea vorrebbe evitare questa conclusione, ma al momento l’Inter appare in netto vantaggio su tutte le altre.

Lukaku-Mertens: la futura coppia gol dell’Inter?

La SSCN ha messo da tempo sul piatto un’offerta vantaggiosa per il belga: 5 milioni di euro a stagione, contratto di due anni e bonus alla firma. Da questo punto di vista non ci sono grandissime differenze con l’offerta nerazzurra. Ma ci sono altri fattori che bloccano Mertens, ovvero frizioni con la società che fino ad ora non sono state risolte.

Questo spinge Mertens ad avvicinarsi a Lukaku andando a formare “un connubio” che può avere “effetti devastanti” scrive Corriere dello Sport. In effetti con la capacità realizzativa di entrambi i calciatori la squadra di Conte potrebbe dormire sonni tranquilli. Anche perché Mertens a 33 anni è fisicamente integro ed ha dimostrato una voglia matta di giocare e segnare gol. Da quando Sarri lo ha trasformato in un bomber atipico, ha dimostrato di avere un fiuto incredibile. Non a caso è pronto a stabilire il record assoluto di gol con la maglia del Napoli, quella che è pronto a lasciare a fine stagione.