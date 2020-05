Dries Mertens all’Inter. Da Milano arrivano conferme sull’affare. Per il belga contratto da 6 milioni, spunta un retroscena sulla Juventus.

NAPOLI. Da Milano arrivano notizie che confermano le indiscrezioni circolate in questi giorni sul possibile passaggio di Dries Mertes all’Inter. Secondo FcInterNews.it, testata giornalistica on line vicina alle vicende di casa nerazzurra, Dries Mertens avrebbe detto si all’Inter. Il portale ha rivelato anche un retroscena legato alla Juventus di Sarri.

DRIES MERTES ALL’INTER

“Il corteggiamento era iniziato a gennaio. In quel momento Dries Mertens aveva iniziato ad accarezzare l’idea di lasciare il Napoli e l’Inter con grande tempismo aveva allacciato i contatti.

La prima offerta prevedeva un biennale da 4,5 milioni netti a stagione più bonus. Un’offerta importante ma in linea grosso modo con quella degli azzurri. De Laurentiis nei primi giorni di marzo aveva messo sul piatto un biennale da 4 milioni più bonus più un premio di 2 milioni alla firma per rinnovare“.

Il portale sul passaggio di Dries Mertens all’Inter ha poi aggiunto: “Testa a testa che si infiammava, mentre sullo sfondo non convincevano i tentativi esteri di Monaco (biennale da 7 milioni annui), Chelsea, Newcastle e Dalian Yifang.

Smentite invece le voci spagnole sull’assalto del Milan. In Italia c’era stata una chiacchierata reale a febbraio con la Roma, ma la pista si è arenata a causa delle telenovelle societarie giallorosse”.

MERTENS, RETROSCENA JUVE

Non solo l’Inter per Dries Mertens, il portale nerazzurro, svela un retroscena sulla Juventus di Sarri: “A proposito di club italiani, c’è un retroscena: a fine aprile anche la Juventus su segnalazione del vecchio maestro Maurizio Sarri ha chiesto informazioni.

Nel frattempo però l’Inter, grazie anche alla regia dell’intermediario Federico Pastorello, aveva piazzato lo scatto bruciante durante la quarantena: sul piatto un biennale da 6 milioni netti a stagione più bonus come raccontato in tempi non sospetti.

Offerta che ha convinto Mertens: appena sarà possibile le parti si vedranno per ultimare i dettagli e chiudere la pratica. Il Napoli, infatti, finora non ha rilanciato e l’Inter si sente in pole, pronta a chiudere“