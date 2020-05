Scambio di documenti tra l’inter e gli agenti per portare Dries Mertens a Milano, a riportarlo è il quotidiano Corriere dello Sport nell’edizione odierna.

Il calciomercato in uscita del Napoli ha sempre come protagonista Dries Mertens, lo scambio di documenti, che pare sia già avvenuto, non ha fatto altro che avvicinare il belga alla società milanese. Il tutto è stato accelerato dalla partenza praticamente imminente di Lautaro Martinez, calciatore oramai promesso sposo del Barcellona. A questo punto “Marotta ed Ausilio” hanno rotto gli indugi e la prima “mossa è stata dare l’assalto a Mertens, tanto che il belga sembra davvero ad un passo“.

Anche il Napoli ha messo sul piatto una proposta di rinnovo di contratto per il calciatore belga: 10 milioni di euro in due anni più bonus, ma al momento non c’è stata la fumata bianca tanto attesa dai tifosi del Napoli.

Mertens-Inter e lo scambio di documenti

Mertens in cuor suo vorrebbe restare a Napoli, questo oramai è chiaro da tempo ma con la società c’è una divergenza di vedute su alcuni fattori come le multe e non solo. Questo ha rallentato a dismisura la trattativa per il rinnovo, fino a bloccarlo completamente.

Questo ha facilitato l’ingresso dell’Inter che negli ultimi giorni avrebbe avuto uno scambio di documenti per l’approdo di Mertens in maglia nerazzurra. “Gli ultimi nodi da sciogliere riguarderebbero il premio alla firma, visto che arriverebbe in scadenza di contratto, e i bonus da aggiungere alla quota fissa dell’ingaggio, vicina ai cinque milioni di euro per due anni“. Trovata la soluzione a questo problema il belga potrebbe liberamente firmare per il club guidato da Antonio Conte. Il contratto di Mertens scade a fine stagione, quindi già da febbraio avrebbe potuto sottoscrivere un nuovo accordo con qualsiasi società. I tifosi del Napoli sperano in un cambio di direzione, ma le speranze sono flebili.