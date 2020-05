Allenamenti collettivi: slitta la ripresa per il Napoli, è corsa contro il tempo

Il Napoli avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti collettivi a cominciare da lunedì 18 maggio ma l’hotel di Castel Volturno è chiuso.

La data della ripresa degli allenamenti collettivi del Napoli slitterà di almeno 3-4 giorni, se non di più. Gli azzurri agli ordini di Gattuso avrebbero dovuto riprendere ad allenarsi in gruppo il giorno 18, rispettando però il rigidissimo protocollo sanitario. Secondo quanto fa sapere Il Mattino questo non sarà possibile poiché la location scelta dalla SSCN, l’albergo che dista pochi metri dal training center, è chiuso.

L’albergo in questo momento è con personale in cassa integrazione e sono in esecuzione ancora dei lavori di manutenzione. Questo ha costretto il Napoli a dover prevedere ancora qualche giorno di allenamento individuale. E’ molto probabile che la ripresa degli allenamenti collettivi venga spostata di tre o quattro giorni, al massimo una settimana. I vertici societari sono i costante contatto con la direzione dell’albergo e con il sindaco di Castel Volturno, Luigi Petrella proprio per limitare i tempi di riapertura, dato che per gli azzurri non c’è altra location in cui svolgere il ritiro.