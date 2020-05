Gazzetta – Gattuso mette tutti d’accordo: “Zielinski firma, novità su Milik”

Questioni calciomercato in casa Napoli con Zielinski che sembra vicino al rinnovo e Milik che sta pensando di restare. In stallo la questione Mertens.

Lo hanno chiamato ‘effetto Gattuso’ perché il tecnico del Napoli sta riuscendo nel compito di mettere tutti d’accordo e restare a Napoli. Secondo quanto fa sapere Gazzetta dello Sport oggi “Zielinski appare più vicino alla firma del rinnovo, Arek Milik sta pensando di restare“. Il polacco era segnalato come vicinissimo alla Juventus. Il Napoli gli ha proposto un rinnovo di contratto, visto che quello attuale scade nel 2021.

Il nuovo corso firmato Gattuso ha sicuramente portato un nuovo brio in tutta la compagine partenopea. Il tecnico ha saputo dare la giusta scossa mentale e tattica, evidenziata anche dai buoni risultati messi a referto prima del blocco forzato per il lockdown. Il tecnico è ritornato a carico alla ripresa degli allenamenti e pretende il massimo dai suoi calciatori, anche se non è ancora sicuro che si tornerà a giocare.

Il caso Mertens

Intanto resta ancora in sospeso il caso Mertens. Il belga ha il contratto in scadenza e sarebbe libero di firmare con qualsiasi altro club. Eppure non lo ha ancora fatto, nonostante Inter e Chelsea gli stiano facendo una corte spietata. “Il merito – scrive Gazzetta dello Sport – è anche di questo allenatore che mette il cuore davanti e ha mostrato di non pensare al portafogli, a Napoli, come a Milano, piuttosto che a Pisa o Creta. Nessuna invasione di campo con i dirigenti, ma la voglia di costruire insieme qualcosa di importante. Perché l’esperienza dal Milan alla Nazionale, gli ha insegnato che solo creando un gruppo forte e leale si possono ottenere risultati importanti“. Proprio questi comportamenti hanno ulteriormente inciso in maniera positiva sul gruppo, che già aveva trovato in Gattuso il giusto condottiero dopo l’addio di Carlo Ancelotti.