Gazzetta – Conte vuole Mertens, Inter aspetta la rottura totale col Napoli

Gazzetta dello Sport conferma la volontà di Antonio Conte di puntare su Dries Mertens. L’Inter è pronta a lanciare l’assalto finale all’attaccante del Napoli.

Ad un passo dal record assoluto di gol in maglia azzurra, ad un passo dalla firma con l’Inter. E’ la storia di Dries Mertens il pittore del gol fiammingo dall’animo napoletano, che ha trovato nella città partenopea una seconda casa. Le scelte professionali, però, lo possono portare via dalla ‘sua’ città quella che lo ha osannato e dove si è integrato a tal punto da portare personalmente la pizza a chi ne aveva meno.

Ora Antonio Conte vuole Mertens all’Inter, una scelta di carriera. Molto probabilmente l’ultimo contratto importante, prima di appendere le scarpette al chiodo. A 33 Mertens può dare ancora tanto, lo ha capito Beppe Marotta oramai rassegnato a perdere Lautaro Martinez che spinge per andare al Barcellona.

Conte chiama Mertens, ecco le cifre

Per convincere Mertens a trasferirsi a Milano la società di Steven Zhang ha pareggiato l’offerta di quella di Aurelio De Laurentiis. Cinque milioni a stagione, contratto di due anni e bonus alla firma. Tutto così come lo ha offerto anche la SSCN. La discriminante sono quelle incomprensioni con la società partenopea che vanno avanti oramai da tempo e che sembrano insanabili, tanto da portare un idolo della piazza napoletana lontano dal Vesuvio.

Conte si sfrega le mani, sa che con Mertens può avere un sostituto più che eccellente vista la partenza di Lautaro Martinez. Certo l’argentino ha molti meno anni del belga, ma in quanto a fiuto del gol e tecnica, il belga ha sicuramente un potenziale incredibile. Quello che metterebbe in campo insieme con Lukaku, con cui è pronto a formare la coppia già vista in Nazionale. Intanto il Napoli prova la mossa disperata per trattenerlo in maglia azzurra, così come il Chelsea.