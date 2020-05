Mertens all’Inter, Gattuso le sta provando tutte per tenerlo a Napoli

Gennaro Gattuso in pressing su Dries Mertens per trattenerlo a Napoli, il calciatore però sembra sempre più lontano e diretto all’Inter.

Mertens all’Inter sembra sempre più vicino, ma in questo calderone bisogna considerare anche l’effetto Gattuso. Gazzetta dello Sport conferma l’interesse concreto dei nerazzurri: “Il nome di Dries dalle parti di viale della Liberazione sta diventando sempre più caldo: l’attaccante, in scadenza con il Napoli il 30 giugno, è appetibile per tante squadre di primo piano e l’Inter è messa sempre meglio nella corsa, con il Chelsea che spera di spuntarla davanti al traguardo“.

Ma fa sapere anche che c’è il pressing di Gattuso per cercare di convincere il belga a restare a Napoli: “Gattuso sta cercando in tutti i modi di convincere il belga a firmare un nuovo contratto, ma al momento i suoi sforzi sono stati vani. Mertens è legatissimo alla città di Napoli, dove è arrivato nel 2013, e ha più volte detto che in Serie A non si vedrebbe altrove: per questo motivo la dirigenza azzurra spera ancora di poterlo trattenere al fotofinish“. Tecnico e calciatore hanno un buon rapporto, lo stesso che Gattuso ha saputo costruire con tutta la squadra. Dal suo arrivo l’allenatore calabrese ha riportato serenità nel gruppo, tanto che pure Zielinski si è convinto a firmare il prolungamento di contratto. Chissà che non possa accadere anche con Mertens.