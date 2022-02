Napoli-Barcellona: Le formazioni ufficiali. Spalletti lancia Demme, Elmas e Osimhen

Napoli-Barcellona, le formazioni ufficiali: Insigne titolare con Fabian Ruiz e Osimhen. Ritorna anche il modulo 4-2-3-1.

Napoli-Barcellona è la sfida di ritorno dei playoff di Europa League che si gioca oggi alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. La formazione di Luciano Spalletti è reduce dalla trasferta a Cagliari. Un pareggio deludente, anche se tiene gli azzurri in corsa per lo scudetto. Spalletti non vuole rinunciare all’Europa League, ma deve tenere conto delle indisponibilità di Anguissa, Lobotka e Lozano. I primi due sono alle prese con problemi muscolari. Troppi infortuni che hanno spinto De Laurentiis a chiedere il consulto ad un luminare del Gemelli.

Europa League: la formazione del Napoli

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha pensato a qualche cambio in ogni reparto, rispetto alla formazione schierata col Cagliari e rivoluzionata dagli infortuni. Si torna al 4-2-3-1, con Meret sicuramente tra i pali. In difesa recuperato Di Lorenzo, che compone la retroguardia con Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo sarà obbligatorio schierare Demme e Fabian Ruiz, con lo spagnolo che ritorna a giocare dal pimo minuto. In attacco Insigne è sicuro di un posto da titolare, così come Zielinski. Elmas sulla fascia destra si gioca un posto con Politano, ma il macedone è in netto vantaggio. In attacco sarà Osimhen la punta centrale.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Barcellona

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F. De Jong; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi

ARBITRO: Karasev (Rus)

GUARDALINEE: Demeshklo, Lunev

IV UOMO: Levnikov

VAR: Van Boeke (Ola)

AVAR: Higler (Ola)